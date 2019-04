Notimex

El tenista italiano Fabio Fognini se lució y eliminó al español Rafael Nadal del Masters 1000 de Montecarlo, donde definirá al campeón cuando enfrente en una final jamás imaginada al serbio Dusan Lajovic.

Fognini, decimotercero en las preferencias, se impuso a Nadal por parciales de 6-4 y 6-2 en una hora y 37 minutos, para acceder a la disputa por el título, en un choque donde superó los nervios en la parte final para concretar la eliminación de Nadal.

Desde el primer set el español tuvo problemas en su servicio, y aunque logró dos rompimientos sobre el italiano, Fognini concretó tres, el tercero en el noveno "game" para adelantarse 5-4 y sentenciar con su saque rumbo a una clara victoria.

Más allá de los problemas que enfrentó el ibérico en el partido, resaltó por encima de todo la precisión y nivel que ofreció Fognini, particularmente en el segundo parcial, donde se quedó a un punto de lograr lo que pocos en la historia, dejar un set en cero al mallorquín.

Apenas en el inicio de la segunda manga Fabio le rompió el servicio a Nadal y confirmó su ventaja con su saque, pero no se conformó y mantuvo su nivel de juego para arrollar al ex número uno del mundo y en la superficie favorita del español, la arcilla.

Cada golpe del número 18 del ranking de la ATP fue preciso, Lució con su revés y respondió de manera certera a cada raquetazo del español, ganador 11 veces aquí en 12 finales y quien pronto se vio contra las cuerdas 5-0 y con triple "match point".

Entonces llegó un momento de nerviosismo para Fabio, pues le remontaron en el sexto "game" para romperle el saque y Nadal logró un punto más, lo que ilusionó a sus seguidores con una posible remontada, pero el italiano no perdonó para el 6-2 que lo pone en la final.

Jugará por el título contra Lajovic, quien remontó una desventaja 1-5 en el primer set para imponerse por 7-5 y 6-1 en 96 minutos de acción para eliminar al décimo en la siembra, el ruso Daniil Medvedev.

Tras verse abajo en el marcador, Lajovic sumó ocho puntos consecutivos para llevarse la primera manga y adelantarse 2-0 en la segunda, ventaja que nunca perdió para lograr el primer boleto a la final del torneo monegasco, donde vivirá un duelo inédito con Fognini.

FORZA FABIO! 🇮🇹@fabiofogna beats 11-time #RolexMCMasters champion Rafael Nadal 6-4 6-2 to reach his first Masters 1000 final pic.twitter.com/sqW4e9JL5G