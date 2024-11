Faker lidera a T1 en una histórica final de Worlds 2024

La final de los Worlds 2024, el evento más esperado del año en el mundo de League of Legends y de los deportes electrónicos, se vivió a sala llena en el O2 de Londres y fue seguida por millones de fanáticos en línea.

En una serie apasionante, T1, representante de la liga coreana LCK, logró imponerse a Bilibili Gaming, equipo de la LPL china, en un enfrentamiento que quedará en la historia del eSports.

T1, que llegaba a su tercera final consecutiva, comenzó con una ventaja estratégica al elegir el lado azul, aunque Bilibili golpeó primero.

T1 É A GRANDE CAMPEÃ DO WORLDS 2024! 🏆



Faker, o maior de todos os tempos, é oficialmente PENTACAMPEÃO do Worlds ao lado da T1, com Zeus, Oner, Gumayusi e Keria!



O passado.

O presente.

E o futuro. pic.twitter.com/MqF15MyKGe