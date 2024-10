Fallece Pete Rose, leyenda y líder de los hits de la MLB

Pete Rose, el líder de imparables de la Major League Baseball (MLB) y un ídolo caído en desgracia, falleció a los 83 años, según confirmó Stephanie Wheatley, portavoz del Condado Clark de Nevada.

Aunque aún no se han determinado las causas de su muerte, su legado en el béisbol permanece inquebrantable.

Conocido como “Charlie Hustle”, Rose fue una superestrella de los Rojos de Cincinnati durante las décadas de 1960 y 1970. Elegido en 17 ocasiones al Juego de Estrellas, Rose ganó tres Series Mundiales y fue MVP de la Liga Nacional en 1973.

Major League Baseball extends its deepest condolences to Pete Rose's family, his friends across the game, and the fans of his hometown of Cincinnati, Philadelphia, Montreal and beyond who admired his greatness, grit and determination on the field of play. May he rest in peace. pic.twitter.com/GAP4NHBAOF