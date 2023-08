Falleció Bray Wyatt, luchador de WWE, a los 36 años

El luchador estadounidense Bray Wyatt originario de Brooksville, Florida, falleció este jueves a la edad de 36 años, informó Triple H, miembro de la empresa WWE.

"Acabo de recibir una llamada del miembro del Salón de la Fama de la WWE, Mike Rotunda, quien nos informó de la trágica noticia de que nuestro miembro vitalicio de la familia WWE, Windham Rotunda, también conocido como Bray Wyatt, falleció inesperadamente", confirmó el luchador retirado.

"Nuestros pensamientos están con su familia y pedimos que todos respeten su privacidad en este momento".

Sean Ross, un respetado periodista especializado en lucha libre, fue autorizado por los familiares de Wyatt para comunicar que el luchador falleció de un infarto.

“Me dieron permiso para revelar que a principios de este año Windham Rotunda (Bray Wyatt) contrajo COVID que exacerbó sus problemas cardíacos. Hubo muchos avances positivos hacia su regreso y su recuperación. Lamentablemente hoy sufrió un infarto y falleció”.

I was given permission to reveal that earlier this year Windham Rotunda (Bray Wyatt) got COVID that exacerbated a heart issues.



There was a lot of positive progress towards a return and his recovery. Unfortunately today he suffered a heart attack and passed away. — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) August 25, 2023

Su última lucha en WWE se dio en el Royal Rumble de este año en San Antonio, Texas, ante LA Knight.

En Wrestlemania 39 se construía una historia para medirse a Brock Lesnar o Bobby Lashley, sin embargo no se logró concretar.

Wyatt inició en WWE en el 2009 en la Florida Championship Wrestling; un año después apareció en el roster principal con la facción Nexus como “Husky Harris”.

En el 2012 creó la Familia Wyatt al lado de Luke Harper y Erick Rowan.

En el 2019, en plena pandemia por COVID-19 apareció con el personaje de “The Fiend”, que resultó ser uno de los más populares en su carrera.

Durante su carrera profesional consiguió importante logros entre los que destacan ser Campeón Universal y de la WWE, además de ser monarca de parejas.

Wyatt se casó con JoJo, anunciadora en WWE, tenía cuatro hijos.

WWE is saddened to learn that Windham Rotunda, also known as Bray Wyatt, passed away on Thursday, Aug. 24, at age 36.



WWE extends its condolences to Rotunda’s family, friends and fans. pic.twitter.com/pabVuaKlnP — WWE (@WWE) August 24, 2023

Im heartbroken over the news of Bray Wyatt’s passing. Always had tremendous respect and love for him and the Rotunda family. Loved his presence, promos, in ring work and connection with @wwe universe.

Very unique, cool and rare character, which is hard to create in our crazy… pic.twitter.com/i9zlbJIOL3 — Dwayne Johnson (@TheRock) August 24, 2023

Bray Wyatt and the people around him were always very kind and generous professionally in my interactions with them. He was an incredibly creative man that cultivated a special following and perpetually excited fans about what was next.



A wonderful man that will be missed — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) August 25, 2023

