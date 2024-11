Fans de Dodgers le cantan las ‘mañanitas’ a Fernando Valenzuela

Los fanáticos de los Dodgers, le cantaron las ‘mañanitas’ al legendario pitcher mexicano Fernando Valenzuela este 1° de noviembre, día en el que habría cumplido la edad de 64 años.

Al ser una fecha muy especial, decenas de fanáticos de los Dodgers de Los Ángeles decidieron cantar con gran emoción en honor a Valenzuela, quien con el número 34, logró dejar huella en el mundo del béisbol como uno de los mejores jugadores.

Este viernes, Los Ángeles realizó el tradicional desfile por el título de la Serie Mundial de Béisbol, por lo que miles de personas tomaron las calles y el Dodgers Stadium para festejar a lo grande.

En el estadio, además del improvisado memorial en la señal de entrada desde que falleció, se colocó un altar de muertos con todo lo tradicional.

Durante el recorrido del equipo, que venció en 5 juegos a los Yankees de Nueva York, el último 7-6 el miércoles 30 de octubre, los aficionados de L.A. cantaron las mañanitas para el ‘Toro’.

Dodgers fans sing happy birthday for Fernando Valenzuela on what would have been his 64th birthday 💙 pic.twitter.com/PzGhQyx75g