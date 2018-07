Agencia

Ciudad de México.- Mesut Özil anunció ayer domingo su renuncia definitiva de la selección de Alemania por haber recibido una discriminación racista por parte de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), luego de haberse tomado una foto junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan.

"Con mucho dolor no seguiré jugando para la selección alemana mientras tenga este sentimiento de racismo e irrespeto. Ha sido una decisión muy difícil porque siempre lo he dado todo por mis compañeros y la gente de Alemania. Pero cuando altos cargos de la DFB me han tratado como lo han hecho, con falta de respeto hacia mis raíces turcas y me han acusado injustamente de propaganda política, entonces ya basta. El racismo no debería ser nunca aceptable", se lee en uno de los párrafos del extenso comunicado que publicó el futbolista de 29 años, en su cuenta oficial de Twitter, informa el portal La República.

También te puede interesar: Real Madrid recibe a su nuevo portero ucraniano, de 19 años

The past couple of weeks have given me time to reflect, and time to think over the events of the last few months. Consequently, I want to share my thoughts and feelings about what has happened. pic.twitter.com/WpWrlHxx74