Ferran Torres llegará al Barcelona como uno de los fichajes más caros

Durante este lunes Ferran Torres pasó la revisión médica y se espera sea presentado el martes como nuevo jugador del Barcelona, por lo que queda de esta temporada y las cinco próximas, hasta junio de 2027.

El club azulgrana pagó 55 millones de euros al Manchester City para volver al joven delantero de 21 años en el fichaje español más caro de la historia del Barça, posicionándose en el noveno lugar de la lista general del Camp Nou y sexto traspaso más caro de un futbolista español.

Se espera que el futbolista se integre a los entrenamientos tras las fechas decembrinas; Ferran Torres se convertirá en una alternativa más para una zona de ataque que ha estado muy débil esta campaña.

Aunque, no juega desde octubre por una lesión y apenas ha disputado siete partidos con el Manchester City, marcando tres goles, terminó por aceptar el llamado de la institución catalana.

"Cuando llamó a mi puerta y dijo que se quería ir, le dije que se fuera. Quiero que mis jugadores sean felices. Si no estás contento, tienes que irte. No somos un club donde los presidentes y directores generales digan 'no, tienes que quedarte", expresó Pep Guardiola hace unos días sobre salida del City.

“Yes, Ferrán Torres to Barça is close”, Man City manager Pep Guardiola confirms. 🤝🇪🇸 #FCB



“Ferrán is from Spain, Barcelona want him, he said he wants to leave, I said… leave. I called Txiki, his agent makes a deal and he’s leaving. I want players to be happy”. 🔵 #MCFC pic.twitter.com/jAovwCKEnT