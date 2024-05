El director e ingeniero de Ferrari, Frédéric Vasseur, tiene confianza en que la escudería italiana pueda vencer a Red Bull Racing previo al Gran Premio de Canadá 2024.

La escudería alada y McLaren no son invencibles y la próxima carrera que tendrá lugar del 7 al 9 de junio en Canadá, permitirá a Ferrari demostrarlo.

Así lo considera Vasseur, después de su segunda victoria de la campaña en Mónaco y considerando además que el trazado de la carrera canadienses es muy distinto a la de Montecarlo, donde hubo algunos incidentes que le costaron caro a la formación de las bebidas energizantes. Ferrari ganó en Australia con Carlos Sainz y en la pista monegasca con Charles Leclerc.

The fight for the drivers' championship is heating up once more 🌶️



Who takes the crown in 2024? 🏆#F1 pic.twitter.com/o2DLk6xj7R