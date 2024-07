Ferrari resurge en la P1 del GP de Hungría; ‘Checo’ quedó onceavo

La velocidad de Ferrari resurgió este viernes 19 de julio durante la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Hungría 2024.

Tras algunas carreras sin destacar, el equipo del Cavallino Rampante volvió a brillar en el circuito de Hungaroring.

Las unidades de potencia italianas mostraron su fuerza, con Carlos Sainz Jr. registrando el mejor tiempo: 1'18"713.

The lowdown on a toasty opening practice session in Budapest 👇 #F1 #HungarianGP https://t.co/95L5pBUACh

Por su parte, Charles Leclerc fue tercero a casi 3 décimas de segundo de distancia de su compañero y es importante que este fin de semana termine delante del español para no descender un puesto más en el Campeonato de Pilotos.

Las 5 actualizaciones que llevó Red Bull Racing para esta carrera -específicas en la cubierta del motor y aureola, así como de rendimiento en la esquina trasera y delantera y el ala frontal- fueron resistidas con Max Verstappen.

El tricampeón se metió en el segundo puesto al usar llantas suaves usadas en su intento de vuelta rápida, además de probar diferentes configuraciones en el RB20.

Verstappen marcó un tiempo de 1m 19.831s al inicio del fin de semana. Este desempeño sugiere que buscará volver al primer lugar del podio, tras haber cedido la victoria a Mercedes en las dos últimas rondas.

FP1 CLASSIFICATION 🏁



Sainz is quickest and Zhou Guanyu pips both McLarens to the top five in a heavily-upgraded Kick Sauber 🔥#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/H473n2blgx