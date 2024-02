Lo mejor para 2024: Ferrari revela su monoplaza de nueva generación

Después de tanto misterio, Ferrari al fin reveló el SF-24, su monoplaza de nueva generación con el que planea quitarle el trono a Red Bull Racing en la temporada de 2024 de la F1 y la cual está cada vez más cerca.

La escudería señaló que se trata del tercer vehículo de la nueva generación con efecto suelo y el número 70 para la F1 con el que Charles Leclerc y Carlos Sainz competirán en unos cuantos meses.

The moment you’ve all been waiting for… The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j

De acuerdo con la escudería, el SF-24 busca una fácil conducción y reacción predecible al aprovechar el máximo potencial del propulsor.

Tiene un chasis más largo y una caja de cambios más corta para un mejor equilibrio que evite el desgaste de los neumáticos.

Aunque mantiene una caja de aire triangular pequeña para la aerodinámica trasera, donde la suspensión sigue siendo pull-rod, el tirante ya no trabajará en ángulo hacia delante como en el SF-23 porque la cinemática interna se trasladó a la caja de cambios.

En la estética, el blanco regresa con franjas longitudinales de amarillo, color distintivo de Ferrari. Como en 2023, el nuevo auto y el WEC 499P comparten el mismo tono de rojo con un acabado mate.

Es la primera vez, desde 1968, que el blanco y el amarillo se combinan en el coche del Cavallino Rampante. Hay menos negros que en años anteriores, restringidos al suelo los bargeboards, parte del halo y otras zonas pequeñas.

Las llantas son rojas con una doble franja blanca y amarilla, colores que también aparecen en los números de carrera (16 y 55), que siguen utilizando la fuente oficial de la marca de Maranello.

A la presentación en el circuito de Fiorano asistieron el presidente John Elkann, el director general Benedetto Vigna y el vicepresidente Piero Ferrari, además de representantes de los socios, así como miembros del equipo, encabezados por Fred Vasseur y Leclerc y Sainz.

The SF-24 hits the track for the first time with @carlossainz55 behind the wheel! ✌️ #CarlosSainz #F1 #SF24 pic.twitter.com/Im30njxAFh