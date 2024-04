Ferrari toma la delantera: es la escudería mejor valorada de la F1

De acuerdo con Motorsport, Ferrari toma la delantera al convertirse en la escudería mejor valorada de la Fórmula Uno en la actualidad, con un valor estimado de 3.9 mil millones de dólares.

El segundo puesto de este listado lo tiene Mercedes, quienes están paso a paso con los italianos, con una valuación de 3.8 mil millones de billetes verdes.

Por otra parte, Red Bull Racing se encuentra en el tercer lugar con una valuación de 2.6 mil millones de dólares, mientras domina los circuitos con Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez.

Y junto con Red Bull Racing, la otra escudería que rebasa los 2 mil millones de dólares es McLaren, con 2.2 mil millones.

Solamente hay tres escuderías cuyo valor no llega ni a los mil millones, y en el fondo del listado está Williams, con 725 millones de dólares.

Para darse una idea, los Vaqueros de la NFL son el equipo mejor valuado en el deporte, y se estima que están en 9.2 mil millones de dólares, que no lo cubren ni Ferrari ni Mercedes juntos.

Our Miami look is complete with those new @Ray_Ban shades 👌#MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/tS95ReA8F4