Ferretti lo acepta: “Estoy muy preocupado”

Ciudad de México.- Ricardo Ferretti lo acepta, en Tigres ya se sobrepasó el tener paciencia. "Tuca" lo ha reconocido, está preocupado, muy preocupado.

"Hay que seguir buscando ser estable, no caer en desesperación, pero sí, hay mucha preocupación, porque veo, además de que no ganó, tiene distracciones y me preocupa mucho. Después de los partidos no soy de ir y gritar ni esto, porque los jugadores no se sienten bien, están calientes, y eso puede causar problemas, Después, con un video, con calma, poder hacer las cosas. Me está costando sacar cosas positivas, y la verdad eso sí me tiene muy preocupado.

“La aspiración sigue siendo estar arriba. Antes de estos juegos habíamos cometido descuidos en táctica fija y eso cuesta, claro”. Esta vez ante Chivas, recibieron dos goles.

“Estamos jugando más con ganas que con inteligencia”

“Terminamos el segundo tiempo con Julián, Edu, André, Nico, buscando el gol del empate… Estos jugadores tienen gol. Así pasa, de repente caen en este bache, André se ha mantenido, pero hay que ayudarlo. Sí, eso parece, que sólo André (Gignac) puede hacer gol, pero a veces el jugador al querer hacer de más, hace de menos. Estamos jugando más con ganas que con inteligencia".

El descalabro ante Chivas caló hondo en el ánimo de los felinos norteños. (Foto: Mexsport)

Se asume como responsable: "La responsabilidad es mía, soy el primero, y me gusta tomar ese rol, porque es parte delo que es ser entrenador. Yo soy el que escoge a los jugadores. Los chavos tienen talento, y lo deben de poner al servicio del equipo, hoy veo que no todos están al nivel, pero no hay excusa de pandemia".

#FueraTuca en redes sociales

Las redes sociales hablan de un #FueraTuca: "El puesto de entrenador así es. No es algo nuevo, aquí mismo en Tigres lo he pasado, lo he vivido, pero los jugadores y los resultados han ayudado a cambiar eso. Repito, la responsabilidad es mía. Si la gente pide mi salida es normal, pero sigo con la confianza de salir con esto adelante".

No hay crisis ni el equipo está agonizando, "quizá se olvidan de lo que hemos hecho antes, no estamos jugando bien al fútbol. Tenemos que mejorar en lo futbolístico".

¿Será que este es el peor momento de Tigres en los últimos años? "Hemos implementado una buena posesión del balón, en eso se basa el sistema defensivo. Antes defendíamos bien con la pelota y hoy no lo hacemos bien. Estamos fallando en ese detalle y eso nos cuesta detalles, desgaste físico, cuando pierdes un balón fácil, corres el triple".