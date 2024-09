FIA creará centro de formación para comisarios de carrera de la F1

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha decidido establecer un centro de formación especializado para los comisarios de carrera, quienes son responsables de tomar decisiones clave durante los Grandes Premios de la Fórmula 1.

Con el aumento de carreras en el calendario, el personal encargado de estas funciones debe rotarse entre los distintos eventos, lo que incrementa su carga de trabajo.

Este desgaste podría derivar en errores al momento de aplicar sanciones, una situación que la FIA busca evitar mediante la preparación y capacitación más rigurosa de sus oficiales.

The FIA has introduced a new department to ensure a centralised approach to appointing FIA Officials.#FIA pic.twitter.com/JrSfOMchSE — FIA (@fia) September 16, 2024

"Es muy importante tenerlo. No se puede ir al azar, no se puede seguir, es lo que hay, tiene que haber una mejora. Y después, si nos fijamos en nuestros comisarios y directores de carrera, tenemos un problema". "Si tomamos sólo lo que estamos haciendo hoy, en la Fórmula 1 no se puede confiar en sólo uno, Dios no quiera que le pase algo, y entonces tienes a alguien, ¿que haces?, ¿traer a otra persona que no esté al cien por ciento? Digamos que tienes uno o dos de repuesto, ¿cuánto tardarán en llegar?", comentó Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA a Motorsport.com.

Los diferentes criterios que se aplican a maniobras peligrosas de los pilotos o los incumplimientos de las reglas son otros de los pendientes que se resolverán con esta iniciativa, pues todos los comisarios tendrán los mismos fundamentos sobre sus labores.

“No tenemos suficientes, entonces, ¿simplemente se puede ir y pedirlo? No, lo dije en uno de mis tuits, en el que comenté, 'no se pueden encargar en Amazon o Google', no, hay que hacerlos, hay que formarlos. Hay mucha gente buena, joven, mujeres y hombres, que quieren dedicarse a este deporte, pero hay que guiarlos, hay que formarlos, y este departamento se encargará oficialmente de ello”. “Porque se puede hacer con voluntarios, pero habría que tener un departamento adecuado a ello que se dedique a eso, es necesario, no sé cómo hemos podido funcionar durante muchos años sin tener uno adecuado", finalizó el CEO de la FIA.

Con información de Reforma