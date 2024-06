FIA: este es el reglamento técnico de la Fórmula 1 para 2026

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha dado a conocer las nuevas regulaciones que comenzarán a implementarse a partir de 2026 en la Fórmula 1.

Además, aprovechó el anuncio en sus redes sociales oficiales para revelar cómo lucirán los autos.

Las regulaciones aerodinámicas, que según la Fórmula 1 son ‘ágiles, competitivas, más seguras y más sostenibles’, fueron revisadas y funcionarán en conjunto con las nuevas reglas para las unidades de potencia, que incluyen una mayor potencia de la batería y el uso de combustibles 100 por ciento sostenibles.

The future of F1 is here - The 2026 FIA Formula 1 Technical Regulations will be setting the new blueprint for F1, more competitive, safer and more sustainable.@F1 #FIAhttps://t.co/XRC3gNfAKt