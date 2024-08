FIFA activa protocolo antidiscriminatorio en el Mundial Sub 20 Femenil

Con el inicio del Mundial Sub 20 Femenil este sábado, la FIFA activó su nuevo protocolo antidiscriminatorio, en el cual las jugadoras podrán denunciar ‘actos racistas’ con un simple gesto.

A las futbolistas les bastará con cruzar los brazos a la altura de la muñeca, en forma de aspa, para indicar al cuerpo arbitral que hay agresiones racistas.

La árbitra central deberá interrumpir el partido. Tras la reanudación, en caso de que los incidentes sigan entonces se suspenderá temporalmente el juego y todos los participantes irán a los vestidores.

Si después de estos mecanismos continúa el racismo, entonces el encuentro se suspenderá de forma definitiva.

Infantino explicó que esta iniciativa en contra del racismo fue aprobada por unanimidad por las 211 federaciones miembro en el Congreso de la FIFA.

