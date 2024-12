FIFA confirma las sedes para las Copas del Mundo 2030 y 2034

El Consejo de la FIFA, tras llevar a cabo amplias consultas con todas las confederaciones, ha tomado decisiones fundamentales para conmemorar el centenario de la Copa Mundial de la FIFA.

Durante una reunión celebrada por videoconferencia desde la sede de la FIFA, se abordaron importantes aspectos relacionados con la candidatura y la organización del torneo de 2030.

Esta edición especial de la Copa Mundial de la FIFA se celebrará en 2030 y será un evento sin precedentes, ya que unirá a tres continentes y seis países.

Marruecos, Portugal y España han sido elegidos por unanimidad como los únicos candidatos para albergar este gran evento.

Los países anfitriones recibirán una clasificación automática, gracias a la asignación de plazas vigente, aunque esto estará sujeto a la culminación exitosa de un proceso de licitación por parte de la FIFA y a una decisión final del Congreso de la FIFA en 2024.

Introducing the hosts for the next two editions of the @FIFAWorldCup! 🏆



Morocco, Portugal and Spain will host in 2030, with centenary celebration matches in Argentina, Paraguay and Uruguay.



Four years later, Saudi Arabia will host the FIFA World Cup 2034™. pic.twitter.com/WdOEdNEVxH