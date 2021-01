FIFA: Jugadoras de fútbol embarazadas serán protegidas; nuevo reglamento

Alejandra Ben¡tez

MÉXICO.- Cuando la Liga Femenil nació en el 2017, salir embarazadas era sinónimo de rescisión de contrato y la finalización de un sueño; a partir de este año, la FIFA emitió un nuevo reglamento que abre nuevas opciones para todas las jugadoras que quieran ser madres y mantenerse jugando.

El nuevo reglamento contempla 14 semanas de licencia por maternidad, una especie de incapacidad para que puedan parir y guardar el reposo necesario después del parto.

Gianni Infantino, presidente del máximo organismo futbolero, fue claro al advertir que si algún equipo no cumple con este apoyo, será sancionado.

"Si realmente queremos impulsar al fútbol femenino, debemos considerar todos estos aspectos", dijo.

"Las jugadoras necesitan tener estabilidad en sus carreras y si se toman la baja por maternidad, no deberían tener que preocuparse para cuando estén listas para regresar", señaló Infantino.

Los clubes también están obligados a darles el pago de al menos dos tercios de su salario mientras estén fuera de acción, así como posteriores al parto, además de apoyo para amamantar en los lugares de entrenamiento.

Este nuevo reglamento es agua en el desierto para todas las jugadoras que quieren armar su proyecto de familia y maternidad, tal y como ha ocurrido a elementos como Alex Morgan, campeona del mundo, la chilena Javiera del Toro, Maider Irisarri del Osasuna, Vanina Correa de San Lorenzo de Argentina, Cheyna Matthews del Washington Spirit, Jessica Carlo del América de Cali, Carmen Rodallega del Deportivo de Cali y muchas más que se puedan sumar a esta nueva prestación.

Incluso el club debe ayudar a las futbolistas a reintegrarse a los entrenamientos, después de cumplir con su cuarentena.

La historia de Renaé Cuéllar

Hace 3 años, mientras entrenaba en Alemania, la delantera Renaé Cuéllar regresó a su casa llorando por un par de balonazos que había recibido en la práctica.

De pronto estaba sumamente sensible, su cuerpo era de papel y la doctora del equipo decidió hacerle varios análisis. Estaba embarazada de seis semanas y no lo sabía, una lluvia de emociones le cruzó por la cabeza, tenía un año viviendo con su novio, el futbolista Carlos Álvarez y no esperaban esta noticia.

"Romeo me llegó de sorpresa porque no lo había planeado, me cuidaba y cuando me dieron la noticia, lo primero que llegó a mi cabeza fue qué voy a hacer para seguir con mi carrera, cómo voy a regresar a la Selección y regresar a mi vida", relató a Cancha.

Un recuerdo atormentaba a la goleadora, pues cuando jugó en Estados Unidos, le tocó apoyar a una de sus compañeras que era madre soltera.

"En esos años no tenía hijos y le ayudé con su pequeña porque nadie le daba la mano, ni el club ni su familia. Entonces yo pensaba qué voy a hacer cuando quiera tener hijos", recordó.

Renaé se dio un año de permiso, dejó el fútbol en Alemania y en cuanto pasaron dos meses de haber dado a luz, encontró en Israel un equipo que le abrió las puertas, el Kyriat Gat. Fue complicado ya que había ganado peso con el embarazo y el "baby blue" comenzaba a hacer estragos en su mente.

Después encontró acomodo en el fútbol de Islandia y en 2019 firmó un contrato con Xolas, donde nadie le puso reparos para que pudiera llevar al pequeño Romeo a algunos entrenamientos y al vestidor, después de los partidos.

"Cuando yo sé que mi niño está bien, me enfoco más en mi trabajo, porque cómo haría para llevar comida a mi mesa si dejo de ganar dinero. Cómo podría ir a los entrenamientos si no hay nadie que me ayude a cuidar a mi bebé", dijo.

"Cuando leí ese artículo, me sentí muy feliz y emocionada, como mamá me tocó ver jugadoras sin apoyo y ayuda para enfrentar esta responsabilidad. No es que nos deban de tratar diferente, pero uno puede enfocarse más en su trabajo, estar más tranquila en la cancha".

El Covid-19 frenó a Romeo

Con el regreso a las canchas y la pandemia en sus puntos más altos, Renaé tuvo que dejar a Romeo en casa, al cuidado de su esposo y su madre, que viene a Tijuana varios días a la semana para apoyarla.

Es un riesgo para el niño que salga de su hogar, y así lo ha entendido.

"Es triste para mí, ahora tiene que verme desde la televisión con mi esposo y mi familia. Extraño cuando me daba la bendición antes de entrar a jugar, pero hay que ser cautos, es por seguridad de él y de todo el grupo", comentó.

Futbolistas con hijos en la Liga BBVA

En Pumas también militaron dos mujeres que tuvieron que compaginar la maternidad y el fútbol; Melanie Villeda quien luego de ser madre soltera a los 17 años de edad, contó con el apoyo de sus padres para seguir su carrera en el fútbol.

La portera, Pamela Gutiérrez, también jugó un torneo con las universitarias y ella tuvo que dejar a su pequeño de 7 años con su padre, para poder vivir en la Ciudad de México, persiguiendo su objetivo.

Ana Karen Llamas, futbolista de Toluca, Esmeralda Vergudo de León y Mirelle Arciniega de Puebla, son otras que han aprendido a compaginar el fútbol y la maternidad.

El nuevo reglamento de la FIFA

Se establece la remuneración obligatoria en el nuevo artículo 18, párrafo 7, en el que se indica que según el convenio de la Organización Internacional del Trabajo, una jugadora tiene derecho a la licencia de maternidad, considerada como un periodo mínimo de 14 semanas de ausencia pagada, así como el derecho a volver a la actividad futbolística tras este periodo.

Su club tendrá la obligación de reintegrarla al fútbol y proporcionar apoyo médico adecuado y continuo, así como proporcionar instalaciones de conformidad con la legislación nacional o una negociación para que pueda lactar al bebé.

En el nuevo artículo 6, párrafo 1, se establece que los clubes pueden inscribir a una jugadora fuera del período de registro para reemplazar temporalmente a otra jugadora que ha tomado la licencia de maternidad.

Las jugadoras tendrán protección especial contra el despido por embarazo. Se establece que por estar embarazada no se puede dar la terminación unilateral del contrato y si esto llega a presentarse, el club en cuestión se hará acreedor a sanciones, indemnizaciones y multas.

