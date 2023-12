FIFA: Lionel Messi y Jenni Hermoso, finalistas para ganar el ‘The Best’

Jennifer Hermoso, futbolista del Pachuca, está en la terna final al premio The Best de la FIFA, que reconoce a los mejores jugadores del mundo, mientras que en la rama varonil una vez más Kylian Mbappé y Erling Haaland buscarán destronar a Lionel Messi.

El organismo rector del futbol internacional anunció a los finalistas al galardón, mismo que será entregado el 15 de enero de 2024, en una ceremonia en Londres.

Hermoso compite por el premio contra su compañera en la Selección de España y también campeona del mundo, Aitana Bonmatí (del Barcelona, recién ganadora del Balón de Oro), así como la colombiana Linda Caicedo (Deportivo Cali/Real Madrid).

Se reconoce a los elementos más destacados entre el 1 de agosto de 2022 y el 20 de agosto de 2023.

En la categoría varonil otra vez competirán los mismos futbolistas que hace dos meses pelearon por el Balón de Oro que otorga France Football: Messi (PSG, Miami), Haaland (Manchester City) y Mbappé (PSG).

Lionel es el anterior ganador del premio The Best de la FIFA, mientras que la española Alexia Putellas hizo lo propio en la rama femenil.

La FIFA también anunció a los finalistas del premio Puskás, al gol del año: Julio Enciso (Brighton & Hove Albion), Guilherme Madruga (Botafogo) y Nuno Santos (Sporting CP).

Cabe señalar que el jugador portugués, Cristiano Ronaldo, hasta el momento el máximo goleador del 2023 con 50 goles, no forma parte de la lista como candidato debido a las votaciones de aquellos expertos que preseleccionan.

