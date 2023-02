FIFA premia a Lionel Messi como el mejor de todos en The Best 2022

Por segunda ocasión, el delantero argentino Lionel Messi obtuvo el premio al Mejor Jugador del 2022, durante la ceremonia de los Premios FIFA The Best, siendo una de las decisiones más difíciles al encontrarse Kylian Mbappé y Karim Benzema, el primero como protagonista de la Final con un Hat-Trick y el segundo relegado de la justa por una lesión.

El astro del París SG fue pieza fundamental para que Argentina se proclamara campeona en la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que era de esperarse que los argentinos ganaran en varias categorías.

Messi le ganó la carrera a los franceses Karim Benzema y Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid y París SG, respectivamente Lionel Scaloni, quien se mantendrá como DT de la Albiceleste hasta 2026, ya que fue elegido como el Mejor Entrenador.

Por lo tanto, las palabras de Messi fueron las siguientes:

Cabe señalar, que el también argentino Emiliano Martínez fue galardonado como el Mejor Arquero del mundo.

The Best son elegidos por los votos de los entrenadores de las Selecciones nacionales y de sus capitanes, así como de periodistas especializados. El 50 por ciento son votaciones de los aficionados que emiten su voto en la página de la FIFA.

➤ Premio The Best al Mejor Jugador: LIONEL MESSI.

➤ Premio The Best al Mejor Portero: DIBU MARTÍNEZ.

➤ Premio The Best al Mejor Entrenador: Lionel Scaloni.

➤ Premio The Best a la Mejor Afición: LOS ARGENTINOS.



Hicieron el 4 de 4.



LA NOCHE PERFECTA PARA ARGENTINA. pic.twitter.com/XmlhmsWXiW