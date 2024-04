FIFA ranking: México asciende pese a derrota en la Nations League

La FIFA reveló su más reciente ranking de selecciones varoniles y México asombró a sus fanáticos al ascender de puesto, del lugar 15 al 14 en un plazo de dos meses y pese a perder en la Nations League.

El Tricolor escaló un puesto y ahora es decimocuarto de la clasificación, mientras que los campeones estadounidenses subieron dos y por ello se ubican en la undécima posición.

Estados Unidos tiene mil 681 puntos hasta el momento y México logró pasar de tener mil 653 puntos a mil 661.

El que México haya escalado al menos un lugar a pesar de otra derrota en una final contra Estados Unidos se explica por la fórmula que ocupa la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) para otorgar puntos en el ranking, en donde los partidos de competencias oficiales otorgan más unidades, en particular en rondas de eliminación como una Semifinal o en juegos por el título, como fue el caso del Final Four de la Concacaf Nations League.

El líder de la lista es Argentina con un total de mil 858 puntos, seguidos de Francia con mil 840.59 y Bélgica en el tercer lugar con mil 795.23 puntos. La selección belga pasó del cuarto lugar al tercero.

Según los más recientes resultados, Argentina es escoltada por Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, España, Italia y Croacia.

El equipo tricolor tiene mil 661 puntos, dos unidades más que Uruguay que se ubica en la posición 15 y 17 arriba de Alemania que está en el lugar 16 del ranking.

La selección de Indonesia tuvo el ascenso más marcado, al pasar del lugar 142 al 134, ahora con mil 102.7 puntos.

Vietnam es el país cuya selección se llevó el peor resultado al descender diez posiciones en el ranking de la FIFA, quedando en el lugar 115 cuando en febrero estaba en el 105; cuenta con mil 164.54 puntos.

