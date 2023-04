Filtran imágenes de Dani Alves junto a supuesta víctima de abuso

Fue el pasado 20 de enero del 2023 que Dani Alves ingresó a prisión, después de poco más de tres meses, por fin 'revelan' las primeras imágenes del futbolista junto a la presunta víctima de abuso.

Aunque no todas las 'pruebas' se han revelado, en redes sociales circula un video en el que aparece el exjugador de Pumas y la joven.

En la imágenes se observan al brasileño con una playera blanca platicando con una joven de cabello rubio.

i have the whole truth about Dani Alves party that sent him to prison but no one ask me 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/AxwGSYoVkr