Final del Mundial Qatar 2022: ¿Cuándo y dónde ver los partidos?

Luego de que Francia eliminara a Marruecos y Argentina eliminara a Croacia, todas las escuadras se preparan para enfrentarse en partidos únicos que se llevaran a cabo en el Internacional Khalifa, donde definirán el tercer y cuarto puesto del certamen Qatar 2022.

Recordamos, que Messi y Mbappé se verán las caras este 18 de diciembre en la gran final de Argentina contra Francia, mientras que el sábado 17 de diciembre, se enfrentará Croacia contra Marruecos.

¿Dónde y cuándo ver ambos partidos?

Este sábado 17 de diciembre podrás ser testigo de la cita futbolera de Croacia vs Marruecos, a partir de las 9:00 a.m. hora México a través de los canales de Sky, TUDN, Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7.

El domingo, 18 de diciembre no te pierdas la gran final de Argentina vs Francia que se disputará a partir de las 9:00 a.m., transmitiéndose en el canal de Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, TUDN, Sky Sports.

Además del prestigio, ¿cuál es el premio que se llevan las selecciones?

De acuerdo con medios dedicados al deporte, recalcan que los premios que llevarán las selecciones ganadoras, es que, uno obtendrá una medalla de Bronce y otro equipo no.

Mientras que, en cuestiones económicas; el ganador del partido, recibirá 27 millones de euros.

