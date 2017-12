Concluye la primera parte de la 'Final Regia', el marcador es...

Agencia

NUEVO LEÓN.- El primer encuentro de esta 'Final Regia' concluyó 1-1, y esperaran hasta el próximo domingo para definir cual de los dos equipos, Monterrey o Tigres, logra coronarse campeón del Torneo Apertura 2017.

El partido de ida se realizó esta noche en el Estadio Universitario, casa del equipo felino, donde de acuerdo con Milenio, ellos fueron los que lideraron el partido.

No hay fecha que no se cumpla y Tigres y Monterrey comenzaron hoy la historia de la primera Final Regia de la historia. No se recuerda en los últimos años de la Liga MX una Final tan cerrada como la que se vive en Nuevo León, pues ambas escuadras llegan como las mejores del campeonato y con plantillas de primera línea.

También te puede interesar: Ex futbolista argentino es detenido por intento de robo

Tigres estuvo obligado a tomar ventaja, y al quedar empate, será este domingo en el Estadio Bancomer, cuando se defina al ganador. Sin embargo los dirigidos por Mohamed han demostrado que su territorio es una 'auténtica fortaleza' y será hasta entonces cuando se vuelvan a ver las caras.