Por tercer año consecutivo, el Real Madrid ha sido destacado como el club más valioso en el mundo, de acuerdo al análisis del sitio Forbes, especializado en negocios y finanzas en el mundo.

Este jueves, el medio estadounidense actualizó su ranking y de acuerdo al nuevo análisis, dos clubes que rebasan en valor los 6 mil millones de dólares, además de que el top 9 de los clubes más poderosos del mundo está dominado por los equipos de la Premier League.

Además, en el caso del equipo campeón de España, este registra un incremento del 9 por ciento de su valor en comparación con el año anterior.

Real Madrid is the most valuable football club in the world for the third year in a row, per @Forbes 💰 pic.twitter.com/yuonFPx4rp