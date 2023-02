Ford regresa a la F1; desarrollará el motor para Red Bull

Con las nuevas regulaciones que entrarán en juego para la Fórmula Uno dentro de 3 años, el equipo de las bebidas energéticas, Red Bull, encontró en Ford Motor Company un aliado perfecto para desarrollar su motor que se dividirá en dos: el de combustión y el eléctrico.

It’s not about where we have been, it’s about where we are going. It’s time to bring our innovation and electrification expertise to the track. #FordReturns https://t.co/0I5PgahdVs