Fórmula 1: Red Bull no entiende qué está sucediendo con el RB20

Cuando el RB20 presentaba fallas, Max Verstappen solía encontrar una forma de sobreponerse, pero este fin de semana en el Gran Premio de Italia 2024 en Monza, su suerte parece haber llegado a su límite.

A pesar del esfuerzo adicional de su compañero, Sergio Pérez, quien le brindó apoyo con el rebufo, el neerlandés solo pudo asegurar un séptimo lugar, una clara señal de la pérdida de rendimiento de sus neumáticos.

This moment on the final run in Q3 could be crucial for Red Bull 👀



And McLaren took full advantage to lock out the front row, with Norris on pole!



Catch all the highlights from qualifying in Monza 🇮🇹⤵️#F1 #ItalianGP — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

"Es muy complicado, simplemente no lo entendemos. Hicimos un tiempo de 19.6 con los neumáticos nuevos y 20.0 con el segundo juego. Simplemente no está sucediendo en este momento y debemos entenderlo. La Q2 no se veía tan mal, pero aún tenía las características de manejo de las que hablaba Max”, explicó Christian Horner, jefe del equipo equipo de las bebidas energéticas.

🗣️ "It was a bit of a weird session where I think Q2 felt a lot better, but in Q3 we had no balance."



Read the full Qualifying report from a disappointing Saturday in Monza 🗞️#F1 || #ItalianGP 🇮🇹 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 31, 2024

¿Cómo quedó la parrilla de salida en Italia 2024?

Lando Norris y Oscar Piastri (ambos McLaren) se llevaron el primero y segundo lugar en la parrilla de salida. El tercero fue para George Rusell (Mercedes), el cuarto y quinto para Charles Leclerc y Carlos Sainz(Ferrari) y el sexto para Lewis Hamilton (Mercedes).

Desgraciadamente, Red Bull Racing se quedó a la mitad del camino este fin de semana, con el séptimo y octavo lugar (Verstappen y ‘Checo’). Este es un golpe bajo para Verstappen, pues es el actual líder del campeonato.

Here's your starting grid for the 2024 Italian Grand Prix! 🇮🇹



Norris takes pole, with championship leader Max Verstappen down in 7th 👀#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/vCLRvv3OFK — Formula 1 (@F1) August 31, 2024

Red Bull sabe que debe encontrar una respuesta y pronto

"Hay mucho por hacer y tenemos que solucionarlo rápidamente. McLaren ha dado un paso adelante significativo y ahora estamos detrás de Mercedes y Ferrari. Hay algo en el coche que no funciona y primero tenemos que entenderlo y luego solucionarlo".

Del otro lado del garaje pasó algo similar, ya que el piloto tapatío quedó relegado hasta el octavo puesto y la remontada se ve cada vez más difícil con McLaren, Mercedes y Ferrari delante.

Con información de Reforma