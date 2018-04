Amigo de 'Canelo' es detenido en EU por nexos con el crimen

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de EU señaló este viernes al fotógrafo Miguel José Leone Martínez de presuntamente dirigir una red de prostitución al servicio de Los Cuinis, la célula del Cártel de Jalisco Nueva Generación dedicada al lavado de dinero.

Según la dependencia estadunidense, el venezolano-italiano, “usaba su papel como fotógrafo de modas para reclutar modelos y concursantes de belleza de Sudamérica y Europa para que sirvieran como prostitutas para Abigael González Valencia y otros dirigentes de Los Cuinis”.

De acuerdo con su página de internet y su cuenta personal de Instagram, su marca Miguelleone The Brand tiene presencia en Canadá, Miami y México, además de hacer envíos de productos como gorras y calendarios de modelos a todas partes del mundo.

Leone ya había sido detenido por las autoridades mexicanas, junto con González Valencia, líder de Los Cuinis, en febrero de 2015, pero fue liberado un año después.

Otros detenidos: Gilberto Mendoza González, Oscar Betancourt Bermúdez y Miguel José Leone Martínez. #Jalisco 1/2 pic.twitter.com/jFjf1yHjwp — AIC (@PGR_AIC) 2 de marzo de 2015

En su cuenta de Instagram, Leone Martínez comparte fotos acompañado de modelos y de figuras públicas como J Balvin, Antonio Banderas y Sebastián Yatra, entre otros.

Uno de los personajes que más aparece a lado del fotógrafo es Saúl El Canelo Álvarez con quien presume tener una amistad sólida.

Incluso en su cuenta de Instagram, el fotógrafo venezolano-italiano escribió un amplío mensaje el pasado 25 de marzo sobre su “familia adoptiva”, haciendo referencia al equipo del “Canelo” Álvarez:

“Saúl, un gran ser humano que no ostenta de humildad porque ostentarla es carecer de ella, y lo que por antonomasia se posee no se ostenta. Su camino es siempre hacia adelante como él dice, porque otro no conoce”, escribió el pasado 25 de marzo para acompañar una fotografía en la que aparece el boxeador.

Con información de Milenio y El Informador.