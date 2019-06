Francisco Palencia ha decido dejar el puesto de Director Técnico de Lobos Buap para este Apertura 2019, ya que no había tenido repuesta por parte de la directiva para acceder a compra de jugadores.

Con información de mediotiempo.com la falta de respuesta de la directiva ante la petición de refuerzos y la logística de la pretemporada derivaron en su salida.

"Es mejor que ellos sigan su camino y yo veré sobre mi futuro. Ayer hablé con Lapuente y le hice ver este tema, siempre me dejó trabajar y tomar mis decisiones, estoy agradecido por la oportunidad, pero yo creo que es momento de separarme y de estar cada uno con sus proyectos", explicó este jueves a ESPN.

"La principal razón no es por si se va o no (Lapuente), yo pedí que nos firmáramos a algunos jugadores que teníamos como base y no se llegó a un acuerdo. Ya vamos tarde para iniciar una pretemporada"

Palencia estuvo en el banquillo durante dos torneos, tiempo en el que ganó 11 encuentros, empató 6 y perdió 17, siendo su mejor torneo el Clausura 2019, en el que peleo hasta las últimas fechas por meterse a la Liguilla.

Sin embargo, los poblanos han jugado en Primera División con prácticamente todos los futbolistas cedidos de otros clubes, lo que no pinta para cambiar de cara al próximo año futbolístico.

La idea de arrancar los entrenamientos con menos de cinco jugadores, no agradó ahora a Palencia, quien aseguró que durante más de dos meses, estuvo esperando que se concretara alguna contratación.

"Iban a entrenar tres o cuatro jugadores y no iba a ser profesional. Prefiero hacerme a un lado, la visión del club y la mía no es la misma. Manolo está en las mismas que yo, tratando de hablar con los dueños. Ya esto llevaba dos meses y medio y no tenemos a jugadores firmados, solo me dijo que me apoyaba en la decisión que yo tomara", añadió.

La directiva de Lobos, encabezada por el empresario Mario Mendívil, intentó llevar la franquicia a Ciudad Juárez, lo que no concretó, luego de que el cuadro de la BUAP fue el que menos respuesta de la afición tuvo el semestre pasado, con un promedio de asistencias de 8,900 espectadores.