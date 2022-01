Funes Mori afirma no ser la solución del "Tata" para llegar al quinto partido

Rogelio Funes Mori desde que consiguió su nacionalidad mexicana se convirtió en un hombre de confianza de Gerardo Martino en la Selección Mexicana, es por eso que es de los infaltables en sus convocatorias para los partidos de la Eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Les quiero compartir con enorme orgullo que ya soy Mexicano. Siento amor, respeto y agradecimiento por este gran país y por su gente. ¡Estoy muy feliz! 🇲🇽 pic.twitter.com/wqvOyeu6DA — Rogelio Funes Mori (@rogelio7funes) June 14, 2021

Sin embargo, el delantero de los Rayados de Monterrey declaró que él no es el amuleto que necesita el cuadro Tricolor para conseguir el pase al anhelado quinto partido en el Mundial, "No, para nada. Creo que no soy la solución. Obviamente soy una opción más, porque soy un jugador más, que tiene ganas de estar en la Selección. Tengo ganas de estar en el Mundial, pero como siempre digo, todo va a depender de mí, mis actuaciones y siempre voy a estar agradecido a la Selección", declaró el delantero a ESPN.

Funes Mori: No soy la solución para que México llegue al quinto partido

El llamado de Rogelio Funes Mori fue también para generar competencia en el centro del ataque nacional. Compite con uno de los futbolistas con mayor regularidad en el futbol europeo como lo es Raúl Jiménez, histórico goleador del Wolverhampton de la Premier League, una labor nada sencilla para el futbolista de origen argentino.

"Raúl es un referente de la Selección Mexicana. Ya hace muchos años que está en la Selección y obviamente es un referente como siempre digo, un jugador muy importante para nosotros, porque es el delantero que toda Selección quiere y yo estoy para competir, y en el lugar donde me toque estar lo quiero hacer de la mejor manera", manifestó Funes Mori.

El atacante estará en los tres siguientes partidos de la Selección Mexicana ante Jamaica, Costa Rica y Panamá, para posteriormente viajar a los Emiratos Árabes Unidos en donde disputará el Mundial de Clubes con los Rayados de Monterrey.

