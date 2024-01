Funes Mori dice adiós sin reproches y con la ‘bendición’ de Rayados.

Rayados se despidió de Rogelio Funes Mori y el "Melli" hizo lo propio, dijo adiós en una entrevista para el club en la que resaltó que siempre dejó todo por la camiseta y se va tranquilo, sin reprocharse nada.

El argentino naturalizado mexicano habló sobre su paso por el club, su llegada e hizo especial énfasis en el sacrificio y amor que le tiene a la institución, algo que le da para no reprocharse nada, pues siempre dio lo mejor de sí mismo.

"Muchas cosas pasaron, cosas buenas, resultados buenos, resultados malos, pero siempre con la idea de que siempre quería triunfar, de siempre dejar la vida por esta camiseta y siempre la defendí a muerte, de eso no me reprocho nada, creo que siempre di lo máximo de mí, con la responsabilidad y el profesionalismo que se merecía esta camiseta, siempre disfruté al máximo estar aquí", dijo.

El goleador histórico del Monterrey también recordó que al principio su esposa no quería mudarse a la ciudad, pero ahora no quiere irse por la vida que deja, además, agradeció a la afición por su hospitalidad y cariño.