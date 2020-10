Messi, Ronaldo y Beckham, nominados al Dream Team del Balón de Oro

Ciudad de México.- Como parte del Balón de Oro Dream Team que otorgará este año la revista France Football, este lunes se dio a conocer a los delanteros que participan para estar en el equipo ideal de leyendas.

Hace algunas semanas fueron publicados los porteros, defensas y mediocampistas que compiten en las votaciones y ahora ya también a los atacantes, entre los que destacan los nombre de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ambos jugadores están incluidos en esta selecta lista de goleadores.

La famosa revista ya mencionada publicó en imágenes a los futbolistas seleccionados, divididos en sus posiciones (Extremo derecho, centro delantero y extremo izquierdo).

Por derecha: David Beckham, George Best, Samuel Eto’o, Luis Figo, Garrincha, Jairzinho, Kevin Keegan, Stanley Matthews, Lionel Messi y Arjen Robben.

Centro delanteros: Dennis Bergkamp, Johan Cruyff, Kenny Dalglish, Eusébio, Sándor Kocsis, Gerd Muller, Romario, Ronaldo, Marco Van Basten y George Weah.

Por izquierda: Oleg Blokhine, Cristiano Ronaldo, Dragan Dzajic, Ryan Giggs, Thierry Henry, Rivaldo, Roberto Rivelino, Ronaldinho, Karl-Heinz Rummenigge y Hristo Stoitchkov.

