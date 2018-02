Los Diablos de Toluca son lo más rebeldes de la Liga MX

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-

De acuerdo al portal Medio Tiempo, la Comisión Disciplinaria dio a conocer el reporte tras la jornada siete, donde Toluca fue el equipo más indisciplinado al tener tres expulsados: el técnico Hernán Cristante, además de los jugadores Ángel Reyna y Pablo Barrientos.

De acuerdo al reporte, Cristante Mandarino fue expulsado por "hacer constantes reclamaciones o protestar las decisiones de cualquiera de los integrantes del cuerpo arbitral", mientras que Ángel Reyna por doble amonestación, en tanto que Pablo Barrientos vio la roja por "emplear lenguaje y/o gestos ofensivos, insultantes o humillantes".

A su vez, también fueron suspendidos Rafael Carioca de Tigres por juego busco grave, tras ser expulsado del juego ante Lobos, por una plancha sobre Jordan Sierra apenas a los 20 minutos de partido.

La lista de suspendidos de esta jornada del Clausura 2018 la termina el mediocampista peruano de Lobos, Pedro Aquino, que acumuló cinco tarjetas amarillas en lo que va del torneo, por lo que se hizo acreedor también a un partido de suspensión.

Técnico de Toluca culpa a los medios

De acuerdo con Milenio, cansado de los prejuicios qué hay sobre su plantilla, particularmente con jugadores como Rubens Sambueza, Ángel Reyna y Luis Quiñones, entre otros, pero sobre todo por la intolerancia que muestran los silbantes que le pitan al Toluca, el estratega de los Diablos, Hernán Cristante, detalla que cerrarán filas, que no atenderán más a críticas de ningún lado, se concentrarán en su fútbol que debe estar por encima, incluso, de las decisiones de los árbitros.

"Nos siguen afectando las decisiones. Al árbitro me atreví a decirle que me afectaba expulsado a dos hombres importantes para el próximo cotejo, faltaban pocos minutos y era una falta producto de una jugada. Con nosotros sí (son exigentes), no podemos ni hablar. No se les puede decir nada, ellos pueden equivocarse nosotros no, ellos pueden enojarse nosotros no".

Cristante Mandarino añadió que los silbantes llegan con prejuicio a pitarle a Toluca, que se le tiene estereotipado por culpa de los medios de comunicación.

"Si y la culpa no es de los árbitros es de ustedes, ellos escuchan y leen lo que dicen ustedes (los medios) que 'Pleititos', que Rubens, que Quiñones, que Uribe, somos todos malos en este equipo, lo único que nos falta es tener pistola, cuchillo y una granada en las manos, somos malísimos, imagínate que fuéramos un equipo que juega al límite, estamos jodidos; la culpa es de nosotros, ustedes pueden decir lo que quieran, los árbitros pueden cobrar lo que vean y lo que crean conveniente pero nosotros debemos cambiar esta situación" finalizó.