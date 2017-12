Conoce a la mejor entrenadora de México

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de coronarse en el primer torneo de Copa de la categoría y ser finalista del campeonato de Liga, con el equipo de Las Tuzas, Eva Espejo fue elegida por la Concacaf como mejor entrenadora de futbol femenil.

A pesar de trabajar con "números rojos" (según Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX), el balompié para mujeres entregó calidad en la cancha y en los banquillos, razón por la que Eva Espejo, de las Tuzas de Pachuca, se llevó el galardón a entrenadora del año en los CONCACAF Awards.

De acuerdo a Milenio, Eva Espejo, entrenadora de Pachuca, fue reconocida por la Concacaf como la mejor estratega de futbol femenil en el área de América del Norte y el Caribe, debido al semestre que sostuvo con su equipo en el primer torneo de la historia de la Liga MX Femenil.

Eva Espejo reached the Liga MX Final with @TuzosFemenil. Congratulations to the #CONCACAFAwards Women's Football Coach of the Year! pic.twitter.com/hRnkqXHX6O