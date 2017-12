Madueña está ilusionado con jugar en 'La Máquina'

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada de José Madueña a reforzar la lateral derecha de Cruz Azul es inminente. El futbolista reveló que aún faltan detalles para que su vínculo con La Máquina se concrete; sin embargo, confía en que habrá un buen desenlace y ya se ilusiona con defender los colores de uno de los grandes del fútbol mexicano.

"Falta que se den detalles. No he tenido contacto con gente de Cruz Azul pero mi representante me dijo que se está trabajando en eso y nada más faltarían algunas cosas por arreglarse. Estoy contento, estoy muy motivado de afrontar este reto. Es de los equipos grandes y así lo veo; creo que Cruz Azul es una gran institución y espero estar a la altura de lo que representa un equipo con tanta historia", dijo para el portal Récord.

El jugador de 27 años viene de dos buenos torneos con los Rojinegros del Atlas, en los que se consolidó como uno de los mejores elementos del cuadro dirigido por el profe José Guadalupe Cruz, por lo que aseguró que esta oportunidad se le presenta en un momento de plenitud en su carrera.

"Me llega en el mejor momento de mi carrera, me siento con confianza, maduro y con muchas ganas de trascender, de seguir creciendo y creo que Cruz Azul es un equipo importante para eso", añadió el futbolista.

Finalmente, el jugador nacido en Baja California, dijo estar al tanto de la forma de trabajo de Pedro Caixinha, quien será su entrenador en el cuadro celeste y a quien calificó como un tipo de mentalidad ganadora que se adecúa a las necesidades de la institución.

"Pedro es un técnico al que se le puede aprender bastante, tiene una filosofía europea y eso le viene bien al fútbol mexicano. Ya demostró que hace bien las cosas también aquí, fue campeón y es un técnico con mentalidad ganadora y es el mejor para Cruz Azul que necesita eso", comentó José Madueña, quien inició su carrera con Xolos de Tijuana.