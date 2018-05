¿Se despide del Real Madrid? Cristiano Ronaldo 'anuncia' salida

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Un anuncio ha circulado desde que el Real Madrid se volviera campeón de la UEFA Champions League. El futbolista Cristiano Ronaldo habló en una entrevista y todo indica que después de la victoria se irá del equipo campeón. “Fue muy bonito estar en el Madrid", aseveró el astro.

"Ahora es el momento de disfrutar y en los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que ellos sí siempre han estado a mi lado", ha añadido el futbolista.

De acuerdo con el portal RT Noticias, la inesperada declaración del jugador ha generado una ola de preguntas de los periodistas. Inquirido sobre si tenía dudas acerca de su futuro, Ronaldo ha respondido: "No tengo dudas. No es importante ahora. Hay que disfrutar de este momento, descansar un poco e ir con la selección. Pero no es importante. Lo importante es el equipo y los próximos días ya veremos".

El presidente de Real Madrid, por su parte, también ha comentado la declaración del futbolista: "No voy a entrar en temas personales. Siempre se habla de esto y luego nunca pasa nada. Yo estoy encantado de que Cristiano tenga cinco Copas de Europa como yo". "Hoy es el día del club", aseveró Florentino Pérez.

Este sábado el Real Madrid se coronó como el mejor club de Europa tras derrotar al Liverpool en la final de la Liga de Campeones de la UEFA por un marcador de 3-1, en un emocionante encuentro en el Estadio Olímpico de Kiev (Ucrania).

Cristiano Ronaldo a @RodrigoFaez en @beINSPORTSes: “Fue muy bonito haber estado y disfrutar de estos títulos con el Real Madrid. Hemos hecho historia. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados sobre mi futuro”. ¿QUE QUÉ? 😨 — David De las Heras (@David_Heras) 26 de mayo de 2018