CIUDAD DE MÉXICO.- Héctor Herrera aplicó el dicho: "Si no me quisiste así, no me busques cuando esté así" y luego de someterse a una cirugía estética de orejas y nariz, el futbolista aparecerá como portada de la revista GQ en la edición del mes de octubre.

De acuerdo con información de Vanguardia, luego del Mundial de Rusia 2018, el elemento del Porto aprovechó sus vacaciones para darse una "manita de gato", y habló del tema para la revista en una entrevista desde su casa.

“La imagen hoy en día es importante y creo que en el mundo se le da importancia de más, pero al final de cuentas lo más importante es lo que llevamos dentro y lo que uno puede ser como persona.

“La cirugía no ha cambiado nada en mí, me sigo sintiendo la misma persona. Quedé muy satisfecho con lo que me hice, no me siento peor o mejor, creo que he tomado la decisión correcta y si no me la hacía también era la decisión correcta. Si yo no fuera una persona famosa, nadie lo comentaría, es el precio que debemos pagar por la fama”, dice en parte de la charla.

Además de la entrevistas, Herrera realizó una sesión fotográfica, donde se aprecia su nueva imagen.

También habló sobre temas deportivos y reveló al jugador con el que le hubiera gustado compartir en la cancha.

"Me hubiera gustado haber jugado con Cuauhtémoc Blanco y mi ídolo es Juan Román Riquelme”, compartió.

Finalizó diciendo que en la Selección Mexicana existe una verdadera familia y gracias a eso podrían conseguir cosas importantes en el futuro”.