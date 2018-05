Carlos Vela quiere disfrutar de Rusia 2018

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- El futbolista mexicano Carlos Vela espera que el Mundial de Rusia 2018 pueda disfrutarlo, confiesa que su experiencia pasada en Sudáfrica 2010 no fue lo que él esperaba en varios aspectos y ahora quiere que la historia sea distinta.

De acuerdo con el portal Medio Tiempo, el Bombardero se perfila para ser una de las figuras del Tricolor en el Mundial viviendo una de sus mejores etapas como profesional en Los Ángeles FC de la MLS.

"No disfruté ese Mundial, por eso este es especial porque quiero jugar, disfrutar el torneo y hacerlo bien. Es el torneo más importante de mi carrera y espero que lo pueda hacer fantástico”, declaró el delantero al término del entrenamiento de su equipo.

“No diría revancha, sino poder disfrutar. Uno trabaja fuerte para tener opciones de estar en torneos importantes como lo es un Mundial porque pasa cada cuatro años y creo que sería bonito poner en tu carrera un buen Mundial y quedarte muy satisfecho de tu trabajo en Rusia sería algo muy bonito y algo que deseo”.

Vela no participó con México en Brasil 2014 y todo este tiempo le ha servido para poder explotar su máximo nivel y quiere demostrarlo en Rusia.

“Estoy muy preparado, he trabajado mucho estos años para llegar lo mejor posible y estar disponible para mi Selección y si ellos lo deciden y estoy en el torneo, daré mi máximo esfuerzo. Estoy en buen momento, con mucha confianza y entusiasmo y seguramente saldrán cosas buenas”.

El próximo sábado el atacante nacido en Cancún jugará su último partido con Los Ángeles FC y después partirá a la concentración del Tricolor para el juego amistoso frente a Gales, pero la posibilidad de caer en una lesión el fin de semana no le preocupa pues aseguró que dará su máximo esfuerzo porque así lo indica el compromiso que tiene con su equipo.

“No me preocupa, cada partido que entro doy todo lo que tengo, da igual si el próximo no lo puedo jugar. Pienso que el partido más importante es el que sigue y hay que enfrentarlo de esa manera. Cuando uno se entrega al 100 por ciento tiene menos lesiones o menos opciones de lastimarse que si uno se cuida o quita la pierna. La mejor manera de jugar es hacerlo al máximo nivel”.

Por otra parte lamentó la baja de Néstor Araujo que no se logró recuperar de una lesión en los meniscos sufrida durante la pasada fecha FIFA en el juego contra Croacia en Dallas.

“Es baja importante porque es un gran compañero en el grupo, es un gran jugador que aporta mucho, pero es parte del trabajo. Lo importante es que hay grandes jugadores para suplir tanto a Néstor como a quien decidan los entrenadores que no va a estar. No estamos preocupados en el sentido de que no se pueda suplir porque se puede hacer”, señaló.