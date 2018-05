Se cuelga la de oro Lupita González en China

Agencia

TAICANG, China .- La atleta naval María Guadalupe “lupita” González Romero, obtuvo la medalla de oro en la Copa Mundial de Marcha en China, convirtiéndose en la primera Bicampeona de la Copa.

La mexicana destacó por el tiempo de su recorrido de 1:26:38 horas en los 20 kilómetros de caminata, dejando atrás a las Chinas Shijie Qieyang y Jiayu Yang, al tomar el control casi de inmediato de la prueba.

Lupita se dijo feliz por el triunfo y porque logró terminar sin complicaciones, y no como anteriormente le pasaba, destacó el portal Mediotiempo.

"Fue difícil, porque en ocasiones anteriores me quedaba un poco al final, esta vez quise que no ocurriera lo mismo; me la jugué con riesgo a tronarme, pero gracias a Dios todo salió bien, estoy muy contenta", dijo al finalizar para el medio oficial de la IAAF.

Obtuvo medalla de plata en 2017 en Mundial de Inglaterra. (Foto: Internet)

Enrique Peña Nieto, la felicitó a través de sus redes sociales: "Con su excelencia y perseverancia, 'Lupita' González nuevamente nos llena de orgullo como mexicanos. Muchas felicidades por tu gran triunfo en la Copa Mundial de Marcha de Taicang, China", destacó Peña en su cuenta de Twitter.

La Secretaría de Marina Armada de México también felicitó a la Teniente de Corbeta, Lupita González, por el logro obtenido y lo que significa un paso más rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Sin duda alguna esta excepcional atleta naval ha dejado huella tanto en tierras nacionales como fuera de las mismas, demostrándose a sí misma que la base de todo logro profesional es la dedicación, esfuerzo y entrega en su desarrollo, poniendo en alto el nombre de México y de la Secretaría de Marina", escribió en un comunicado.

Ya en 2014 la mexiquense estableció un récord nacional de 1:28:48 horas en la edición de 2014 de este evento, González logró su ascenso en la distancia hasta la obtención de un par de preseas de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en el Mundial de 2017 en Londres, Inglaterra.

En febrero pasado disputó el Memorial Jerzy Hausleber de Caminata en Monterrey, Nuevo León, donde ganó los 20 kilómetros(1:27.46) y con ello obtuvo su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, así como al Mundial de Taicang, China.