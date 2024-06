Gauff se enfrentará a Swiatek en las semifinales de Roland Garros

El día de Coco Gauff en Roland Garros comenzó temprano este martes. Llegó al club a las 8:15 de la mañana, realizó una sesión de calentamiento, y comió dos veces antes de disputar dos partidos.

Gauff salió victoriosa en ambos encuentros. Primero, aseguró su lugar en las semifinales del cuadro femenino de sencillos y, luego, avanzó a los cuartos de final en dobles. Su jornada maratónica terminó poco después de las 4:30 de la tarde.

Aún le queda mucho trabajo por delante, y más días largos en el horizonte, para Gauff, quien se enfrentará a la número uno del mundo Iga Swiatek en sencillos el jueves.

Gauff, la reinante campeona del US Open, avanzó a su tercera semifinal seguida en un Grand Slam al venir de atrás para doblegar 4-6, 6-2, 6-3 a Ons Jabeur en la cancha Philippe Chatrier.

Acto seguido en la pista central de Roland Garros, Swiatek se anotó otro aplastante triunfo. El número uno del mundo dio cuenta 6-0, 6-2 de Marketa Vondrousova, la vigente campeona de Wimbledon.

Swiatek estiró a 19 su racha de victorias en la arcilla de París, donde intenta conquistar su tercer título seguido y cuarto en cinco años.

Gauff atrapó su primer título en un grande al consagrarse en Nueva York en septiembre pasado, y luego alcanzó las semifinales del Abierto de Australia en enero. Perdió ante Swiatek en la final del Abierto de Francia de 2022.

“Nada más trato de seguir como si nada, no ponerme a pensar que este partido es algo trascendental — otro partido más — no cargar más presión sobre mis hombros”, dijo Swiatek. “Pero me imagino que enfrentar a Coco no es fácil. Le gusta jugar en arcilla, especialmente aquí. Tengo que concentrarme en lo mío y prepararme tácticamente”.