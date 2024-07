George Russell obtiene la pole position para el GP de Gran Bretaña

Este fin de semana, George Russell se llevó la pole position para el Gran Premio de Gran Bretaña 2024, dejando en segundo lugar a su compañero de Mercedes, Lewis Hamilton y en tercero a Lando Norris.

El británico hizo buen tiempo al principio de la carrera, sin embargo, logró mejorar al registrar un tiempo de 1m 25.819s.

JUST WOW!!! GEORGE RUSSELL TAKES POLE AT HIS HOME RACE!!!



An absolutely sensational end to qualifying sees a British 1-2-3 at Silverstone - Russell, Hamilton, Norris #F1 #BritishGP pic.twitter.com/yYStmnMMGJ