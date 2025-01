Gianni Infantino se reúne con Trump en Florida: ¿De qué hablaron?

Hace tan sólo unas horas, el presidente de la (FIFA), Gianni Infantino compartió una fotografía de su inesperado encuentro con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

En su cuenta oficial en Instagram, Infantino, de 53 años, reveló que mantuvo una plática fructífera con el magnate que en unos días, específicamente el lunes 20 de enero, asumirá el control de la Casa Blanca por segunda ocasión.

La reunión entre el dirigente del organismo y el republicano se realizó en Mar-a-Lago, Florida.

En su publicación, Infantino explicó que entre los temas que habló con Trump, fue la Copa del Mundo que se llevará a cabo en 2026, así como la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Después de la reunión, el dirigente suizoitaliano señaló que se abordaron tópicos como el Mundial de Clubes de la FIFA, que se disputará en Estados Unidos durante el verano de este 2025, y respecto al Mundial del 2026, en el que Estados Unidos compartirá sede junto a Canadá y México.

Ayer, Infantino se presentó en el lanzamiento de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en Nueva York.

En el evento, estuvo acompañado del nuevo embajador musical de la FIFA, Robbie Williams.

FIFA President, Gianni Infantino:



"I was thrilled to be accompanied by new FIFA Music Ambassador, the incredibly talented Robbie Williams, for the launch of the FIFA Club World Cup 2025 Trophy Tour in 🇺🇸 New York last evening.



"Thank you for making it a special occasion as we… pic.twitter.com/glqwFz1PNo