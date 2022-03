Es una mancha en mi carrera; Gignac sobre el polémico gol a Veracruz

André-Pierre Gignac recordó uno de los episodios más señalado en su carrera dentro del futbol mexicano, cuando marcó un gol polémico al Veracruz en el estadio Luis Pirata Fuente en el 2019 en medio de una protesta del conjunto local.

Debido a un crisis económica en la que los jugadores no recibían su sueldo, la escuadra jarocha no se movió en los primeros minutos del partido ante Tigres, situación que aprovechó el delantero francés para anotar, algo que hasta ahora le sigue costando críticas.

Ante este acontecimiento, el ex del Olympique de Marsella se dice arrepentido al grado de considerarlo como una mancha en su exitosa carrera en México.

"Hubo muchos malentendidos. Al inicio era un minuto, después tres minutos. Yo lo dije y no voy a mentir, yo quería meter un gran zarpazo en la tribuna y a veces me salen goles increíbles y entró", comentó en entrevista para Fox Sports.

"Y sí me arrepiento un poco, pero la verdad habían pasado los tres minutos y no quería meter un gol. Después marqué a la Federación (Mexicana de Futbol) y les dije, ‘quítenme el gol’, y me dijeron que no podían. Es una mancha en mi carrera en México y estoy muy arrepentido", confesó el goleador histórico de Tigres.