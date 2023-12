Girona vs Alavés jornada 17 LaLiga 2023/24 ¿Cuál es el panorama?

Girona y Alavés se medirán por la fecha 17 de LaLiga Temporada 2023/24, el encuentro se disputará el lunes 18 de diciembre a las 14:00 horas (Horario del centro de México) en el Estadio de Montilivi.

Los Gironins están con el ánimo a tope en la jornada 16 consiguieron su triunfo más importante tras vencer 2-4 al Barcelona, los dirigidos por Michel dieron un partidazo, con ataques letales en los momentos claves, con las anotaciones de Artem Dovbyk, Miguel Ortiz Ortega, Valery Fernández Estrada y Christian Stuani, fue un golpe de autoridad sobre el actual campeón.

Los Blanc-i-Vermells son el “caballo negro”, la victoria ante el Barca empieza a darles la etiqueta no solo de “sorpresa” sino que los confirma como un serio contendiente a pelear por el campeonato, son los superlíderes con 41 unidades, con un registro de 13 ganados, dos empatados y solo uno perdido, por ahora llevan una ventaja de dos puntos sobre el Real Madrid y siete con respecto al Atlético y los Blaugranas, saben que es prioritario no dejar de ganar.

Los Alavesistas en su más reciente compromiso cayeron por la mínima diferencia ante Las Palmas, por lo que se estancaron en el sitio 12 de la tabla al sumar 16 unidades, con un saldo de cuatro victorias, cuatro igualadas y ocho derrotas, aunque tienen una ventaja de seis puntos con respecto a la zona de peligro el lugar 18, saben que no deben de confiarse para no andar sufriendo en la lucha por el no descenso, deben de salir a buscar la campanada.

Los últimos cinco partidos entre ambos indican que las estadísticas favorecen al Girona que se ha impuesto en dos ocasiones, mientras que los Babazorros vencieron en una y empataron en dos.

La última vez que se vieron las caras fue el 18 de mayo del 2019 en aquella ocasión el Alavés ganó 2-1, en esta ocasión todo ha cambiado con los Gironins partiendo como amplios favoritos y con la misión de que deben seguir su racha ganadora para no darle la oportunidad a sus rivales de superarlo o recortar distancias, para ese lunes ya conocerá los resultados de los demás, pero si logra vencer no importará ya que aseguraran una jornada más finalizar como líderes.

El partido en México lo podrás sintonizar por Sky Sports.