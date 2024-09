Gloria Zarza gana el primer oro para México en los Paralímpicos 2024

México amaneció este lunes 2 de septiembre con la noticia de que ganó su primera medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024, de la mano de Gloria Zarza Guadarrama.

La mexiquense Gloria Zarza Guadarrama se llevó la primera presea dorada para el país y la novena en el medallero general de la justa deportiva en Francia.

Esta madrugada tras lograr una marca de 8.06 metros en el impulso de bala F54, llevado a cabo en el Stade de France.

Acerca de su victoria, la atleta tricolor comentó lo siguiente en una entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE):

“Me siento muy contenta, muy feliz, es la primera medalla de oro para México, al finalizar me dijeron oye te tienes que acercar a tocar la campana y en las gradas vi a unas personas portando la bandera de México y gritando mi nombre, no los conozco, pero qué padre saber que hay gente mexicana aquí”.