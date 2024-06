Goleada de Uruguay sobre México desata la tendencia #FueraJimmy

La goleada de Uruguay 4-0 sobre México provocó una fuerte reacción en redes sociales, convirtiendo el hashtag #FueraJimmy en tendencia. Los usuarios de la plataforma X criticaron duramente al técnico de la Selección Nacional, Jaime Lozano, exigiendo cambios inmediatos en el equipo.

Jaime Lozano, quien asumió el mando del Tricolor el año pasado para salvar el proyecto en la Copa Oro, enfrenta una ola de críticas por no tener un once titular definido y por enfrentar a rivales de alto nivel con un plantel considerado de baja calidad.

Los aficionados y analistas cuestionan su estrategia de utilizar la Copa América como un laboratorio para jóvenes promesas.

La derrota ante Uruguay avivó las burlas en forma de memes, y muchos temen un resultado aún peor cuando México se enfrente a Brasil en su próximo amistoso. Las críticas también se centran en la capacidad de Lozano para manejar la adversidad, con muchos sugiriendo que André Jardine, actual técnico del América, y Guillermo Almada, entrenador del Pachuca, podrían ser mejores opciones para dirigir al equipo nacional.

Asi las cosas con el Loco Bielsa y el Jimmy Lozano para La Selección, que si Edson, Tala, Ochoa, que si Orbelín, etc, no va por ahí, son otros.



#FueraJimmy



Si o no bros… @_on_toy_ @elsay80@skrdrod @rcruzm25 @MonkyBisness @roberthewitt2 @Israel_112875 pic.twitter.com/HsJ1KTDow3