GP de Arabia Saudí: ‘Checo’ Pérez se queda con la pole position

Sergio Pérez dio la cara por Red Bull y aseguró que el equipo inicie en la posición de pole en el Gran Premio de Arabia Saudí después de que un problema mecánico dejó fuera al dos veces campeón del mundo Max Verstappen.

Verstappen tuvo las vueltas más rápidas en las tres sesiones de prácticas en el Jeddah Corniche Circuit, pero no pudo completar la calificación el sábado al decir a través del radio que “tengo un problema. Problema del motor”, durante la segunda sesión.

El holandés se dirigió a los pits y encontraron un problema en el eje de transmisiones.

Dejó al mexicano como el único representante de Red Bull en la última ronda y se llevó la primera posición por segundo año consecutivo —sus únicas dos posiciones de pole en su carrera.

Verstappen iniciará en la 15ma posición.

Sergio Perez is a polesitter again! And he does it again at the Jeddah Corniche Circuit ✌️ #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/VFrI8PLn57

Charles Leclerc de Ferrari clasificó en la segunda posición, pero perderá 10 lugares en la parrilla del domingo debido a una penalización por exceder la cantidad de unidades de control electrónico del motor en la primera carrera del año.

Con la penalización, Fernando Alonso iniciará en la primera fila después de que el español clasificó tercer con Aston Martin. Alonso terminó tercero en la primera carrera de la temporada en Bahrein.

George Russell fue cuarto con Mercedes —cuatro lugares arriba de su coequipero Lewis Hamilton. El siete campeón del mundo clasificó octavo.

Carlos Sains Jr. fue quinto con Ferrari, seguido de Lance Stroll con Aston Martin. Esteban Ocon fue séptimo.

Logan Sargeant, el novato estadounidense de Williams, brevemente se colocó en la cima en el primer grupo de la calificación, pero borraron su tiempo por violar los límites de la pista. Sargeant tuvo un trompo en la clasificación en un desesperado intento de no terminar último. Si no hubieran borrado su tiempo, Sargeant hubiera avanzado a la segunda ronda.

Nyck de Vries se perdió la práctica del sábado por un problema de motor y tuvo un trompo al inicio de la clasificación, mientras que Lando Norris de McLaren chocó contra el muro en el primer grupo de clasificación y tuvo que volver a los pits.

CHECO: "You really feel Formula 1 cars coming alive in this place... Max has been really strong this weekend, hopefully tomorrow we can have both cars up there"#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/iomVBORwiO