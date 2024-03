GP de Arabia Saudita: Carlos Sainz da sus primeros pasos tras cirugía

Carlos Sainz fue visto este fin de semana dando sus primeros pasos en el Gran Premio de Arabia Saudita 2024, tras haber sido operado por apendicitis.

El piloto de Ferrari llegó temprano a la pista para demostrarle todo su apoyo a su compañero de escudería, Charles Leclerc y a su reemplazo y debutante de la F1, Ollie Bearman de 18 años.

“¡El guerrero regresa! @Carlossainz55 está aquí para mostrar su apoyo a Charles y Ollie”, publicó Scuderia Ferrari en X (antes Twitter). “Vaya. Carlos Sainz, apenas unas horas después de ser operado de apendicitis, está de vuelta en la pista. Tranquilo, Carlos”, expresó con una carita enamorada la cuenta oficial de la Fórmula 1.

Poco después de las 6 de la mañana de este sábado, Carlos publicó dos fotografías, la primera lo muestra a él en su cama de hospital junto a su papá y en la otra es su papá quien está en cama con su abuelo sentado a su lado.

“Sainz ‘2’, apendicitis ‘0’. Gracias a todos por vuestros mensajes estas últimas 24h. Realmente siento tu apoyo”.

Haciendo referencia a su canción representativa ‘Smooth Operator’, el madrileño publicó en sus redes sociales que fue sometido a una ‘smooth operation’, la cual salió de maravilla gracias a la atención médica que le brindaron en Arabia Saudita.

Sainz también le deseó toda la suerte a Leclerc y a su joven reemplazo en la pista.

¡Me sometí a una operación sin problemas hoy y me siento mucho mejor! Gracias por todos sus amables mensajes y a todos los que me han atendido estos días aquí en Arabia Saudita, especialmente en el Hospital de las Fuerzas Armadas Rey Fahad”. “Gran Quali de @OllieBearman en su precipitado debut (nada fácil) y de Lord Perceval (alias @Charles_Leclerc) ¡Buena suerte para mañana @ScuderiaFerrari!”, comentó el piloto ayer por la tarde.

