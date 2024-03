GP Australia 2024: Leclerc lidera la P2 y deja atrás a Verstappen

La práctica 2 del Gran Premio de Australia quedó liderada por Ferrari y Red Bull Racing, con Charles Leclerc en la primera posición de la parrilla, seguido de Max Verstappen y Carlos Sainz.

Ferrari se mostró dominante en la segunda sesión de Melbourne, mostrando una gran evolución respecto a la práctica 1, donde el primer lugar se lo llevó el piloto británico,Lando Norri, el segundo Verstappen y el tercer lugar, George Russell.

Como es habitual, Leclerc fue dominante a una sola vuelta y se adueñó del récord con 1:17.277, mientras que Sainz se quedó cerca de seguirle el paso con el segundo mejor registro, pero un tal Max Verstappen se cruzó en su camino y, a pesar de no poder participar en la mitad de la práctica por reparaciones en el suelo de su monoplaza tras daños en la P1, no quiso quedarse fuera de los primeros lugares.

