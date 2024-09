GP de Azerbaiyán 2024: Charles Leclerc reafirma su dominio en Bakú

Este fin de semana, Charles Leclerc reafirmó su dominio en Bakú como el piloto más rápido, al menos en la sesión de calificación del Gran Premio de Azerbaiyán 2024.

El piloto de Ferrari logró una impresionante vuelta de 1m 41.365s en la fase final de la Q3, superando por tres décimas a Oscar Piastri y sumando otra pole position a su historial en este circuito, tras las de 2021, 2022 y 2023.

Su compañero de equipo, el español Carlos Sainz, completó el podio provisional, ocupando la tercera posición.

Aunque Red Bull mostró indicios de velocidad durante la clasificación, tuvieron que conformarse con el cuarto y sexto lugar.

Sergio Pérez, dos veces ganador en Azerbaiyán, se ubicó por delante de Max Verstappen. Entre ellos, George Russell colocó su Mercedes en un sólido quinto puesto.

Lewis Hamilton enfrentó dificultades para calentar sus neumáticos, lo que lo dejó en la séptima posición. Mientras tanto, Fernando Alonso aseguró el octavo lugar, seguido por Franco Colapinto de Aston Martin y Alex Albon de Williams, quienes completaron el top 10 de la Q3.

El resultado de este sábado 14 de septiembre no fue el esperado para Lando Norris, debido a las banderas amarillas que le cortaron sus alas en la Q1. Desgraciadamente, quedó en el lugar 17 de 20.

En una entrevista, el piloto de McLaren reveló sus pensamientos tras la mala suerte del viernes 13 que lo persiguió hasta la pista.

It's not going to be easy to recover 😮‍💨



Lando gives his thoughts on Sunday, and what progress he can make from P17 on the grid 🗣️#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/RZ77tgys6t