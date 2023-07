GP de Hungría: Checo Pérez se sube al podio tras obtener el tercer lugar

Con el podio en el Gran Premio de Hungría, Sergio Pérez apagó los rumores sobre su desempeño con Red Bull.

Desde la novena posición, el mexicano remontó hasta la tercera plaza con una estrategia adecuada de 2 paradas en pits y con un ritmo descomunal del RB19.

Race win 🏆 Driver of the day 🗳️ A solid Team effort on Sunday 🤝 pic.twitter.com/vXghEDEoyj

Sin embargo, en las últimas 10 vueltas, Checo fue víctima del tráfico y del desgaste de neumáticos, así que no pudo darle pelea a Lando Norris, de McLaren, por la segunda plaza.

Gracias a su actuación en el Hungaroring y con su detención en boxes de 1.9 segundos, el tapatío fue nombrado "Piloto del Día" por los aficionados.

Checo se mantiene segundo en el Campeonato de Pilotos con 171 puntos, a 110 tantos de su compañero Max Verstappen, líder indiscutible de la temporada.

El mexicano Sergio Pérez hizo una gran carrera en el Gran Premio de Hungría y finalizó en la tercera posición, luego de arrancar noveno.

From P9 to P3 💪@SChecoPerez is your #F1DriverOfTheDay #HungarianGP @salesforce pic.twitter.com/NC5WjYRC9K